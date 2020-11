Wanda Nara y la costosa cartera Dior que usó para su tarde hípica

Dueña de un closet envidiable, Wanda Nara vuelve a ser noticia por sus looks. Tras haberse mostrado en las redes con un costoso par de Air Jordan by Dior, ahora vuelve a elegir a la marca para brillar en su tarde hípica. Esta vez, con un lujoso bolso que es emblema de la firma.



Se trata de una "Saddle bag" de cuero negro, uno de los diseños más recordados de la firma francesa y que está inspirado en la silla de montar para caballos y en forma de "D". No es casual que Wanda Nara la haya seleccionado especialmente para ir a visitar a uno de sus caballos.

"Tordillas" escribió en la foto que compartió desde su cuenta oficial en Instagram donde además se la pudo ver luciendo este modelo de cartera junto a un look muy informal compuesto por un jogger en gris melange y una campera de abrigo en tono negro de Nike.

Saddle bag: el bolso icónico de Dior que eligió Wanda Nara

Sobre el modelo "saddle" que lució Wanda Nara, el comienzo de su historia data del año 2000 cuando John Galliano, inspirado en la silla de montar para caballos y en forma de ‘D’, creó este modelo que nadie esperaba que tuviera la fama alcanzada.



Los fashionistas se hicieron eco de este bolso, incluido el personaje interpretado por Sarah Jéssica Parker en Sexo en Nueva York, Carrie Bradshaw.

Sin embargo, debido a la crisis económica del 2008, las ventas bajaron mucho, dejando al bolso en un segundo plano; hasta que Maria Grazia Chiuri, la actual directora creativa de Dior, decidió reinventarlo con su impronta. La diseñadora italiana reestructuró el diseño con estampados como el Dior Oblique sobre denim o el étnico.



Después de su presentación, las influencers de todo el mundo -incluso Wanda Nara- no tardaron en añadir unsaddle bag a su armario. Chiara Ferragni, Gala González, Bella Hadid y otras it girls reconocidas hicieron de este modelo su marca personal.

Actualmente, el precio de una Saddle bag, ronda los 5mil euros. Su costo varía de acuerdo a los materiales y el modelo específico.

Esta temporada sin lugar a dudas es una de las piezas que más se verán en el street style y por supuesto, Wanda Nara no quiso ser ajena.