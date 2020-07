Ximena Capristo acusó a Pampita de "bebotear" con Gustavo Conti

Como si fuera poco, Pampita ahora enfrenta una polémica acusación. Después del escándalo con Mariana Brey, la conductora de Pampita Online fue envuelta en otra polémica.

Todo comenzó cuando la modelo mandó al frente a Gustavo Conti y contó que le comentaba las fotos que ella subía a sus redes con "fueguitos" y distintos emojis sugerentes. Lo cierto es que, al enterarse de ese histeriqueo, Ximena Capristo habló de la reacción de su marido ante esta acusación. “En ese momento no lo vi al programa porque estaba entrenando. Vi lo que pusieron en los portales y ahí no ponen el programa entero, entonces es como que no vi todo… ¡pero vi demasiado igual! Me hubiese gustado ver menos y que él no se preste a esto”, dijo en Confrontados.

Luego, sin filtro acusó a Pampita de abrirle las puertas. “También me da la sensación de que Pampita le dejó la puerta abierta. Yo ya no sé qué creer porque está bien si le puso que es divina, que es una bomba; pero si se mensajearon por privado no sé. Sé que ella es una mujer casada hoy, pero no hace tanto que está casada”, disparó.

¿Responderá Pampa?