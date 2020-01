Zaira Nara reveló que tendrá un "parto humanizado"

Sentía que era el momento de parar, de anidar y quedarse en familia. Después de anunciar en el último programa de “Morfi (Telefé)” que por unos meses se alejaba de los medios, Zaira Nara (31) espera la llegada de su segundo hijo rodeada de la paz y naturaleza del sur argentino.

Embarazada de 8 meses y medio del primer varón junto a Jakob Von Plessen (39) —con quien ya es madre de Malaika (3)—, la conductora de Multitalent Agency se instaló en la Patagonia, donde comanda expediciones su pareja. “Como de noviembre a abril Jakob está en temporada alta y no puede venir tan seguido a Buenos Aires, decidí instalarme con él y tener a mi bebé en San Martín de los Andes, donde también hay un grupo excelente de médicos. Con ‘Mali’ lo extrañamos un montón y es importante que me acompañe en esta última etapa, como lo está haciendo mi mamá (Nora Colosimo), quien se quedará con nosotros. Yo volveré en marzo a Capital para que ‘Mali’ no pierda días en el jardín pero no sé cuando volveré a la televisión, más allá de las propuestas que me hizo Telefé. Hoy priorizo la maternidad y mi familia”, manifiesta la empresaria de la línea de cosméticos Zaira Beauty.

—Tiene fecha de parto para el 7 de febrero, ¿Ya eligieron el nombre del bebé?

—¡No! Ja ja... Aún estamos pensándolo… buscamos un nombre que tenga que ver con el lugar donde va a nacer que es en la Patagonia, nos gustaba Andino pero ya le puse a mi hija Malaika Andina y no sé si ponerle el mismo. Tenemos una lista que estamos probando pero no está definido. También en la elección participa “Mali”, quien se entusiasma y ya nos dio de baja los que no le gustaron. A su nombre lo elegí cuando estaba embarazada de tres meses y, en África, escuché una canción que se llamaba Malaika, nos encantó. Es de origen africano y significa ángel.

—¿Jakob presenciará el parto?

—Sí, lo presenciará como también estuvo en el parto de “Mali” en Buenos Aires. Tengo programado un parto natural, que será en una clínica de San Martín de los Andes con un equipo de tres mujeres médicas: una obstetra, una neonatóloga y una partera. Será un parto humanizado y respetado, sin oxitocina ni anestesia peridural: excepto que sea muy necesario, no lo utilizan. Lo llaman humanizado porque esperan todo el proceso del bebé y del propio cuerpo, sin inducir nada. Me animo a algo distinto por ser mi segundo bebé y quizás el último al tener ya a la parejita.

