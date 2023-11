Úrsula Corberó y el Chino Darín vuelven a enternecer las redes sociales. La pareja se conoció en el año 2016 tras coincidir en el rodaje de “La Embajada”. Los obstáculos nunca fueron problema y a pesar de vivir a distancia, los actores se mantienen más enamorados que nunca. Asimismo, consolidaron su relación luego de la cuarentena de Covid-19, donde convivieron en Argentina juntos, marcando un antes y un después en su amor.

Asimismo, Chino Darín no pierde oportunidad para expresar su profundo enamoramiento hacia Úrsula Corberó. A raíz de esto, el actor protagonizó un tierno momento en una entrevista que se volvió viral en las redes sociales: "¿Qué es lo que más te gusta de aquí?¿De España? Mi mujer. Ya tendré tiempo de verla y disfrutarla en la intimidad, que la verdad lo prefiero, para ser sincero. No la definiría, me parece que si la defino la limito”, manifestó el hijo de Ricardo Darín.

La declaración de amor de Úrsula Corberó al Chino Darín

Úrsula Corberó fue protagonista de la 70° edición de los ‘Premios Ondas’, en la cual ganó un importante premio. La estrella de "La Casa de Papel" no dudó en dedicar su premio a su pareja, Chino Darín, con quien mantiene una relación sólida desde hace siete años: “Lo quiero compartir también y se lo quiero dedicar a mi gran amor, Chinito. Me siento muy afortunada de tener una relación basada en la comunicación. Chino me ha enseñado a expresar mis necesidades, a poner límites en mi vida. Creo que es muy difícil ser respetuoso con los demás sin serlo primero con uno mismo.”

Las palabras de la actriz resonaron entre los usuarios de las redes sociales, quienes enloquecieron con sus declaraciones. Uno de ellos, fue su novio, Chino Darín, quien salió a agradecer a su enamorada con un tierno mensaje: "Felicitaciones @ursulolita precioso discurso y merecidísimo premio. Gran laburo en #ElCuerpoEnLlamas Soy afortunado testigo del trabajo y la energía que le pusiste a este y a todos tus proyectos. Te amo y te admiro", expresó el actor.

Luego de 7 años manteniéndose firmes, la relación entre Úrsula Corberó y el Chino Darín ha sido un referente en el mundo del espectáculo, una historia de amor que trasciende fronteras y se consolida con el paso del tiempo. El cariño y respeto que ambos actores se confiesan públicamente no hacen más que solidificar el amor y la complicidad que construyeron a lo largo de los años, una relación que continúa inspirando a sus seguidores y fanáticos en todo el mundo.

