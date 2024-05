Enrique Iglesias está en pareja hace más de veinte años con Anna Kournikova y son padres de tres chicos. Si bien ambos son súper famosos en todo el mundo, suelen ser muy reservados en cuestiones familiares por lo que no tienden a revelar mucho sobre su vida personal. Por eso llamó la atención cuando días atrás, por el cumpleaños del cantante, la extenista lo saludó en redes con una imagen junto a los pequeños Nicholas y Lucy, de 6 años, y Mary, de 4.

Enrique Iglesias en familia.

La relación entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova protagonizó varios rumores a lo largo de los años, especialmente en lo que respecta a su posible casamiento. En 2004, surgieron especulaciones sobre un compromiso cuando Kournikova fue vista con un llamativo diamante rosa en el dedo, generando gran atención mediática. Y, en julio del año pasado, uno de los hermanos del cantante dio a entender que la noticia era cierta.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias.

Claro que también hubo rumores de separación. Enrique Iglesias incluso bromeó al respecto en una entrevista con el medio sueco Aftonbladet, donde dijo: "Nos vamos a divorciar. Estoy soltero y me siento bien. No me importa estar solo". Sin embargo, Anna Kournikova luego aclaró que era un chiste y que estaban juntos y felices.

Enrique Iglesias y sus hijos

Lo cierto es que, a lo largo de estas dos décadas, con tres hijos de por medio, Enrique Iglesias y Anna Kournikova demostraron tener un amor fuerte y una familia muy unida. A pesar de que el cantante tenga que viajar para dedicarse a su música, es un padre muy presente que está pendiente de los chicos.

Por el momento, Enrique Iglesias aprovecha al máximo su tiempo con su esposa y sus hijos, a quienes asegura, aún considera muy pequeños para que lo acompañen en sus giras. Seguramente en unos años sean sus grandes compañeros de viajes y hasta más de uno siga sus pasos en la música.