Este lunes 6 de mayo, la reina Letizia Ortiz sorprendió al público al asistir al Teatro Real, optando por un atuendo informal que incluía zapatillas en lugar de los habituales tacones. Esta elección no fue casual, ya que reveló que sufre una fractura en una falange del pie derecho, resultado de un golpe contra una mesa.

"Aunque es una mala suerte, esto se cura. No sabía lo que me pasaba hasta que me hicieron la radiografía", expresó la reina a los periodistas presentes.

A pesar de la lesión, Letizia continuará con su agenda real, que incluye compromisos como una entrega de premios de Literatura Infantil y un acto conmemorativo del Bicentenario de Policía Nacional. Para mantener la recuperación, deberá aplicar hielo en su pie y procurar que descanse, aunque esto último será difícil debido a sus compromisos.

Letizia ha optado por zapatillas con plantilla acolchada para aliviar el dolor y facilitar la recuperación. Esta lesión se suma a otras dolencias en sus pies, como una ciática, que le impiden utilizar tacones altos durante largos períodos.

La elección de Letizia por la comodidad

Desde el año 2022, la Reina ha optado por zapatos más cómodos, alejándose de los tacones de aguja. Aunque su agenda requiere estar de pie durante largos períodos, los médicos le han recomendado no permanecer en la misma posición durante mucho tiempo.

A pesar de los dolores, Letizia ha mostrado su buen humor en eventos recientes, demostrando su determinación y compromiso con sus deberes reales.