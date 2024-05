Hace unos días la participante más relevante de esta edición de Gran Hermano, Julia Scaglione, estuvo en boca de todos pero no por su juego o sus reacciones violentas dentro de la casa.

Juliana Scaglione dentro de la casa de Gran Hermano

Esta vez se filtró que Furia se habría hecho una rinoplastia. Se encontraron imágenes en su cuenta de Instagram de su antes y después de operarse la nariz.

Muchos usuarios en las redes la criticaron por una misma razón. Los que no son furiosos y siguen el programa vienen diciendo que Furia se hace pasar por pobre y que en realidad tiene algunas casas a su poder. Esto de la rinoplastia siguió levantando las mismas sospechas.

El posteo donde Furia muestra el antes y después de su operación de nariz

En la cuenta de Instagram de Furia, su hermana Coy, declaró que "Voy a salir a aclarar: Furia no tenía plata para una rino. Nos presentamos ambas a médicos practicantes. Ahora sí, ríanse tranquilos de que nos quedó mal. Furia es GH, sigan soportando.

Qué dijo Furia Scaglione dentro de la casa sobre su operación de nariz

Hace unos días Juliana reveló, dentro de la casa de Gran Hermano, detalles sobre una cirugía nasal que se había realizado en el pasado. Durante una conversación con sus compañeros, contó su experiencia.

Furia junto a sus compañeros de Gran Hermano

"Sí, me hice una cuando salía con un muchacho, que un día me dijo narigona y todo un curso me dijo narigona", le admitió Furia a sus compañeros de Gran Hermano.

Luego concluyó la anécdota explicando que "¿Qué hice como una pelotuda? No tenía mucha plata y fui a un hospital que me dijo mi amiga, donde las hacían baratas y bueno, me operé. Respiro como el ojete" admitió Juliana Scaglione.

Juliana Scaglione

Lo que no sabe Furia, ya que está compitiendo dentro de la casa, es que su hermana Coy tiene planeada una sorpresa para ella. Según lo que reveló Coy, cuando Juliana salga de la casa va a poder realizarse una cirugía correctiva para arreglar la rinoplastia que ella ya tiene hecha.

C.S.