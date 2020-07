Adabel Guerrero habló de lo difícil que fue convertirse en mamá

Adabel Guerrero es una de las nuevas confirmadas al Cantando 2020. En medio de su emoción por participar en el ciclo musical, la bailarina visitó el programa Corte y Confección y no pudo evitar emocionarse al hablar de su pequeña hija Lola y lo duro que fue convertirse en madre.

“Aunque no lo puedan creer, mi hija todavía toma la teta. Con la cuarentena no se la pude sacar porque mi idea era que empezara el jardín y se despegara un poquito de mamá. Lola se levanta a la mañana y es más grande. Habla más, me contesta. Es increíble, día a día está más grande, es tremendo", contó Adabel. "Fueron cinco años, tratamientos, todo. Y bueno, cuando estaba por hacerme la inseminación de alta complejidad la señorita llega de forma natural, gracias a Dios", agregó.

"Costó, le pedí muchísimo a Dios que me la mande. Yo decía ‘¿por qué no me elige una almita?’. Tenía una amiga que me decía ‘ya el alma te va a elegir’, y yo decía ‘dale elegime’. Pero sí, llegó y es lo más hermoso que me pasó en la vida", cerró su conmovedor relato.