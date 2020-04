Adabel Guerrero respondió las críticas por festejar el cumple de su hija

Adabel Guerrero decidió festejar los dos años de su hija Lola con una celebración especial por la cuarentena. La diosa reunió también a los tres hijos de Martín Lamela, su esposo,

“¡Feliz cumple amor mío! ¡Festejando junto a tus hermanos! Somos poquitos pero hay mucho amor. Los tíos y primos también estuvieron por video cámara cantando el feliz cumple. Que los cumplas muy feliz. ¡Te amamos!”, expresó la diosa en su cuenta de Instagram donde subió postales de la familia celebrando en pleno aislamiento.

Pero esta íntima fiesta generó una gran repercusión en las redes sociales donde la cuestionaron por violar el aislamiento obligatorio. “Estoy un poco más calmada, porque me indignaron bastante los comentarios que recibí en el cumpleaños de mi hija, Lolita, porque sus hermano vinieron a saludarla en su cumpleaños”, dijo en sus redes.

“Quiero que sepan que es completamente legal. Una resolución del gobierno dice que los padres separados tienen derecho de llevar o traer a los hijos a la casa del otro progenitor”, continuó.

Luego, admitió que le generó malestar recibir tantos comentarios negativos. "Me dolieron muchísimo los comentarios que recibí en la fotos del cumpleaños de Lola. Me hicieron muy mal, porque estaba en todo mi derecho. Con la exmujer de Martín habíamos decidido que los nenes iban a ver a su papá el día del cumpleaños de Lola para soplar juntos las velitas, ya que no se veían desde que arrancó la cuarentena”, cerró.