Sol Pérez recibió una desubicada propuesta laboral en medio del aislamiento

Sol Pérez confesó que recibió una desubicada propuesta laboral en plena cuarentena. Mientras la actividad actoral está detenida, la ex chica del clima se las rebusca mediante las redes sociales.

Pero, gracias a sus miles de seguidores, la diosa también recibe ofrecimientos picantes. "Mi hermano, que es el que me maneja los canjes, me dice hoy: 'Sol, nos ofrecen tanta guita para promocionar una página. Entré a verla, pero decía cosas tremendas, groserías", contó en diálogo con Bendita TV.

"Todo bien que me llamen pero yo cosas así no puedo promocionar, tengo un límite . Me ofrecían mucha plata, arriba de 10", dijo sin aclarar si la suma era en pesos o en dólares, aunque en el programa confirmaron que el número era en moneda extranjera.

La periodista confirmó que se trataba de una página orientado al humor basado en la sexualidad, la provocación, y la agresión hacia la mujer.