Agostina Alarcón trabaja como repartidora para subsistir

Agostina Alarcón sorprendió en la pista del Cantando con su gran talento y es una de las revelaciones del certamen.

La actriz y cantante conforma una de las parejas más halagadas con su mamá, Claribel Medina, y su llegada fue una de las grandes sorpresas. Pero su estilo de vida trasciende las cámaras y la hija de Pablo Alarcón está lejos del lujo que implica su trabajo en la televisión.

Tal como ella confirmó, además de participar del programa, la artista se dedica a hacer pedidos con su moto para poder subsistir económicamente. "Trabajo del humor y hago personajes bizarros por llamarlos de alguna manera. Vivo de hacer delivery en moto, es un laburo re digno y me ha dado de comer durante esta pandemia, que nos destrozó económicamente a mí y a mi familia. Salí a laburar como una guerrera, más que nunca", contó en LAM.

Luego, la revista Paparazzi compartió las imágenes que muestran a la joven actriz en plena acción.

Tiempo atrás, Agostina se refirió a su duro pasado y el problema que enfrentó con sus adicciones. "Era fanática de las pastis, LSD. He ido a Salta a buscar Cucumelos. Lo usaba recreativamente, consumía una vez al mes y hubo un momento en el que dije ‘qué paja’ que no estoy haciendo nada en la vida. Cuando empecé a bailar, me hice fanática del estado saludable. Ahora si salgo a las diez de la noche, es porque fui al teatro", contó la actriz en sus redes sociales en ese momento.