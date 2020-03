La jugada declaración de Agustina Agazzani sobre Martín Baclini

Agustina Agazzani se refirió al video que lo mostró a los besos con Martín Baclini. La diosa, convocada al Bailando para este año, habló del vínculo con el empresario y del avance de la relación.

"Obviamente que somos amigos que tienen química. Por supuesto, pero no soy ni la novia ni la pareja. Soy la amiga", dijo en Hay que ver.

"¿Son amigos con derechos?" le peguntó Denise Dumas. "Claramente pasó un derecho con el beso que me dio el otro día, pero somos amigos. No sé decir si vamos en vías a una relación. ¿Si me puedo enamorar de Martín? La verdad es que es un hombre con todas las letras. Creo que más de una se enamoraría de él", cerró.