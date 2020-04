Agustina Kämpfer destrozó a Alex Caniggia tras burlarse de los policías que lo detuvieron

Con todo el territorio argentino en cuarentena por lo menos hasta el día después de los feriados por Semana Santa, hace unos días atrás Alexander Caniggia no sólo violó la restricción de circulación en más de una oportunidad sino que además se burló en su cuenta de Instagrma del personal de gendarmería que lo detuvo. A través de un posteo escribió: "¿Tanto me van a envidiar? Los barats me intentan copiar, a ellos habría que exiliar... La policía me quería custodiar porque solo compré sushi y caviar. El más pijudo, el puto amo", lo que provocó la furia de Agustina Kämpfer quien destruyó al hijo de Claudio Paula Caniggia y Mariana Nannis.

“El Pájaro tuvo unos términos muy realistas para referirse a su hijo. Lo dejaba muy mal parado cuando habló de las pocas luces que tiene, por decir algo matizado. Pero como Tomás Dente es una gran persona, le pidió a Claudio que le mandara otro audio refiriéndose no tan agresivamente a su hijo porque lo iba a lastimar. Lo que Tomy evitó que salga al aire era una persona que estaba describiendo a su hijo como mononeuronal. Discúlpenme, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre”, dijo y sin quedar satisfecha siguió...

“Un pibe que se burla de todos diciendo que fue a comprar sushi, caviar y que violó la cuarentena, que no le importa si está contagiado y además contagia a decenas por su capricho, es un pibe que no piensa”, concluyó.