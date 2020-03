VIDEO | Agustina Kämpfer dejó en evidencia a su madre que la trató de despistada

En tiempos de aislamiento todo puede pasar. Y sino qué otra cosa podría decir Agustina Kämpfer luego de un desopilante hecho que le ocurrió tras escuchar un audio de su madre que no estaba dirigido a ella. Cómo bien lo relata en su cuenta de Instagram, donde subió un cómico video, resulta que su mamá hizo un pedido de compra en una verdulería del barrio de Colegiales, cerca de donde vive y queriendo enviarle un audio a su otra hija, hermana de la periodista por privado, lo hizo en el chat familiar y por supuesto, le llegó a "Agus" quien se indignó pero a pura risa.

La señora cuenta que le pidió a Agustina que le vaya comprar "unos víveres" y se los lleve a su casa. En el audio que expone ella se escucha a su madre decir: "Yo hice un pedido que Agus me va a a traer mas tarde, llamo y pido porque, no es por falta de voluntad, eso le sobra, pero capaz la mando a la carnicería y me trae un kilo de milanesas de dinosaurio". Acto seguido la periodista cierra el video con "¡What!

Lejos de tomárselo a mal, Agustina escribió "estallada" y dijo que en estos tiempos es bueno conocer que opina la familia de uno y que después de escuchar el audio opina que su madre piensa que ella es "mononeuronal".

Mira el divertido video aquí...