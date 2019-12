El romántico anuncio de compromiso de Ailén Bechara en Italia

Ailén Bechara (29) y Agustín Jiménez anunciaron su compromiso con una emotiva postal en sus redes sociales e inmediatamente el post estalló de likes y de los comentarios más variados por parte de sus amigos, colegas, seguidores y fanáticos.

Desde Venecia, Italia, la pareja sorprendió a todos sus followers con el comunicado a través de una fotografía a puro mimo y los emojis indicados para la ocasión y noticia perfecta. Así es, los tortolitos decidieron unir su amor, del cual nació Francisco, y lo compartieron con todos a través de Instagram.

A finales del 2018, a poco de haber dado a luz a su niño, la modelo confesó a través de la web la existencia de una crisis con el padre de su hijo: "No insistas. No reclames. No presiones. No mendigues. No supliques. No invadas. No te quedes donde no eres bienvenido. El amor es un regalo, no una obligación". Hoy, con todo aquello superado, resolvieron dar otro paso.