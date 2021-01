Ale Maglietti contó por qué se encontró en un hotel con Hernán Drago

Ale Maglietti y Hernán Drago fueron protagonistas de nuevos rumores de romance y, según circuló hace ya algunas semanas, la pareja se habría encontrado un lujoso hotel de la costa.

Lo cierto es que, a pesar de que sus seguidores insisten en matchearlos, la ex de "Galgo" Gutiérrez se encargó de negar los dichos.

"Con Hernán fuimos al mismo desfile y obviamente todo el equipo que participó del desfile paró en el mismo hotel, que fue en Cariló, pero no hubo más que eso. Paramos todos ahí porque estaba todo el equipo que había participado del evento, estuvimos en el mismo hotel y desde ahí nos fuimos para el desfile y volvimos”, aseguró en revista Pronto.

Ale Maglietti y Hernán Drago: fuerte histeriqueo en TV

Hernán Drago también se refirió a estos rumores y, en exclusiva con CARAS, confirmó que no pasa nada entre ellos. "Es un delirio. Yo estoy muy bien solo y ella... Bueno ella sabrá con quien está o con quien no está, a lo que voy es que no es asunto mio. Ahora en lo que respecta a los dos, no pasa nada. Sacan conclusiones de la nada, son unos fenómenos", aseguró.