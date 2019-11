Julieta Prandi en el living de Susana: "Desconozco de qué trabajaba él"

Julieta Prandi (38) estuvo en el programa de Susana Giménez (75) y habló de todo el calvario que vivió el último tiempo. Reveló que su exmarido no tiene timbre, razón por la cual las notificaciones tienen que ser por vía judicial: "Se van presentando todo el tiempo nuevas apelaciones de él que hace que todo se atrase".

"Ezequiel vive en mi casa en este momento y él vive en mi otra de casa de Martínez. Él (Contardi) presentó en el juzgado un acta que dice que fui a violentar a un amigo; ahora me llegó la información de que el alquiler se venció en agosto y que hay nuevamente gente viviendo en mi casa", manifestó la rubia en la emisión de Telefé.

También agregó: "Fui muy confiada. Me di cuenta de muchas situaciones, mentiras. Habían muchas falencias y cosas que no estaba bien. Vio en mi una persona ingenua. A veces siento que fue planeado de mucho tiempo. Él había comenzado su vida hace rato y no quería separarse de mí, tuve que presentar el divorcio de forma unilateral. Es violencia económica todo lo que pasó. No tuve alternativa".