Alexis Puig presentó a su nueva novia tras la ruptura con Lola Cordero

Alexis Puig le dio una nueva oportunidad al amor y presentó oficialmente a Luciana Méndez, una joven de 33 años.

El periodista, ex pareja de Lola Cordero, confirmó este romance a semanas de su ruptura con la panelista de Bendita.

"Empezamos a salir a principios de año, si bien nos conocíamos por Instagram y no habíamos interactuado”, dijo Alexis Puig en Socios del espectáculo.

“Si ella no me hubiera invitado, yo no la hubiera invitado. No me habría animado, no porque no me gustara o no me dieran ganas”, agregó sobre este nuevo amor.

Qué pasó entre Lola Cordero y Alexis Puig

La separación de Lola Cordero y Alexis Puig generó gran sorpresa después de 20 años de matrimonio.

La pareja hizo el anuncio oficial mediante redes donde comunicaron su situación. “Quería contarles que tras muchos años juntos, hemos decidido con Lola separarnos”, escribió Alexis Puig. "No es una decisión fácil, nunca lo es en estos casos, pero ambos deseamos y buscamos lo mejor para el otro y para nuestra familia, a la que amamos”, agregó.

“Hemos sido muy felices y queremos seguir siéndolo. Creemos que esto es lo mejor para los dos y para esta hermosa ‘pyme family’, como la llamamos entre nosotros", añadió Lola después.

Lo cierto es que, tras este amable comunicado, la panelista dijo en Bendita una frase que resonó en los medios. Mientras hablaba con sus colegas en el aire, la española mencionó: "Ya estuve 20 años manteniendo gente", palabras que no pasaron desapercibidas y provocó gran sorpresa entre los seguidores.