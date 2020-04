Andrés Nara habló de su casamiento: "Me encantaría que venga Wanda pero no va a querer"

Andrés Nara, luego de anunciar públicamente que se casará con su novia, Pamela Acosta, una boda que por el avance del Coronavirus ambos decidieron postergar para fines de año o comienzos de 2021, el padre de Wanda Nara primero anunció que no invitará a su hija mayor pero si a Zaira, la menor, pero en diálogo exclusivo con CARAS Digital, dejó una puerta abierta, pequeña, pero abierta al fin.

"Por supuesto que me voy a casar, no sé si llegamos este año con todo este tema pero el año que viene seguramente seremos marido y mujer... Me preguntás porqué no invitó a Wanda y la respuesta es bastante sencilla, no tiene sentido, no conozco a las nenas, no tenemos dialogo y no tenemos vínculo en este momento", comenzó diciendo el padre de la empresaria.

Luego se puso serio y analizó su vida dedicada a criar a sus hijas, principalmente a la esposa de Mauro Icardi: "Primeramente tenes que estar conformo con tu forma y yo, con Wanda siempre estuve para apoyarla, la crié junto a su madre (Nora) y había que estarle encima. Ya de grande me rompí el lomo para darles lo mejor, y ahora que te ignoren y tengan las actitudes que tiene ella conmigo... Como querés que me sienta. Me siento defraudado, la crié con felicidad y pido una gratitud de parte de ella y que tiene que ver con el amor. Que te vengan a dar un desprecio después de lo que uno hizo. Yo soy muy objetivo y no me importa quien seas. Yo en su momento lo que estuvo mal Maxi López se lo dije y lo que estuvo bien, estuvo bien y desplace un poco a Mauro porque no es el padre de los tres chicos (Valentino, Constantino y Benedicto) es Maxi y no le gustó y defendió a su pareja y vino el problema", continuó...

"Para que ella venga a mi casamiento creo que alguno de los dos debería levantar el teléfono. Yo no voy a ceder porque soy el padre y merezco respeto. Ella tiene que dejar todo de lado y hablar de hija a padre pero hay muchas cosas en el medio. Si la voy a invitar igualmente por intermedio de Zaira, la invitare pero no creo que venga. A mi me encantaría que venga, pero bueno… Ella sabe que yo soy el padre y que siempre voy a estar. Yo las eduqué y las forme para que sean independiente. Se me fue la mano y ni a mi me necesitan. Creo que Wanda es muy ingrata conmigo", finalizó, duro con su hija.