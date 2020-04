La palabra de Marcelo Tinelli por la polémica con la valija

Marcelo Tinelli rompió el silencio y se refirió a la polémica acusación sobre la violación de la cuarentena. El conductor está siendo investigado por la Justicia Federal, después de que lo denunciaran por utilizó un vuelo privado humanitario para que le trasladaran una valija a su casa en Esquel, Chubut.

Ante tamaña denuncia, el conductor de ShowMatch dio su versión y atacó al Grupo Clarín por reproducir "noticias falsas". "Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", dijo "El Cabezón" en diálogo con Luis Novaresio en su programa de Radio La Red.

"Por ahí alguno se molestó porque trabajé en la mesa del hambre y con Alberto Fernández", tiró. "Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras, no entiendo por qué la saña: me parece injusta. Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta . ¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo", dijo.

Tinelli admitió que contrató un taxi aéreo porque necesitaba medicación especial para él y una de sus hijas.