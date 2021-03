Angel de Brito arremetió con todo contra Tamara Pettinato

Luego de un programa tranquilo, Angel de Brito miró a la cámara fijamente en "Los Angeles a la Mañana" y faltando tres minutos para que termine se despachó con todo contra Tamara Pettinato en un enfrentamiento que surge a partir de la internación de Felipe Pettinato y algunos dichos que su hermana que hicieron enfurecer al conductor.

Ayer en conversación con la Negra Vernacci en su programa de radio luego de que se filtraran datos de la internación de Felipe Tamara dijo: “Todos quieren detalles, pero ya se los dio todos la policía. No sé qué más quieren. Ayer estábamos viendo el programa de De Brito que dijo 'voy a contar lo que me dijo Felipe'. Mi hermano está internado... la otra vez lo sacó al aire desde su internación. Eso es aprovecharse de un paciente psiquiátrico. Está bien que te diga que quiere salir al aire, pero no está en las mismas condiciones que vos”, dijo.

Fue entonces cuando hoy De Brito hizo su descargó y dio comienzo a la pelea “Hubo una confusión bastante grande, que tiene Tamara en su cabeza. El lunes, en el programa del Pollo Álvarez hablaron del tema de la salud de Felipe. Tema que hemos tratado un montón de veces acá, Felipe ha salido acá en su momento para contar que estaba maltratado por su familia y hablar de su nariz”, dijo y siguió sin que nadie lo frene, indignado.

“Tamara mezcló todo en la radio e hizo un descargo espantoso, producto de su desinformación. Porque acá no hicimos el tema. Solo conté el lunes que Felipe me había escrito al aire y lo conté porque quizás hubiéramos hecho el tema porque lo hicieron en el programa anterior, y después no lo hicimos”, aclaró el conductor.

“A partir de ahí, hizo un descargo, diciendo que yo saco enfermos psiquiátricos al aire. Primero, para trabajar en un medio tendría que informarse un poco. Ella se queja de que los medios la acosan. La única que habla de esa familia del tema es ella, que trabaja de hermana de Felipe Pettinato o de hija de Roberto Pettinato y prefiere no hablar de otros temas”.

Además le recordó a Tamara que no habló cuando muchas mujeres denunciaron a su padre Roberto Pettinato: “Nunca la escuché hablar de las denuncias de acoso de su padre, por ejemplo. Yo tengo muy buena relación con Roberto, pero a ella nunca la escuché hablar de Ernestina Pais, Josefina Pouso, Emilia Claudeville, Carmela Bárbaro y la larga lista que ha denunciado a su padre.

"Me parece que tendrías que dejar de trabajar de hija de o hermana de y empezar a formarte un poco si vas a seguir en el medio. O si no, callarte la boca y no criticar el trabajo de los demás. Ser un poquito más seria si trabajás de esto. Porque lo que hacés todos los días es burlarte, por ejemplo, del caso Maradona en la radio, que también era un enfermo psiquiátrico. Hay que tener un poco más de neuronas, un poquito”.

Muy fuerte.

Se dio a conocer el resultado de la pericia psiquiátrica de Felipe Pettinato

El viernes pasado Felipe Pettinato tuvo que ser trasladado luego de haber sufrido un brote psiquiátrico y quedó internado en el Hospital Pirovano en la Capital de la Ciudad de Buenos Aires. Allí le realizaron diferentes estudios y chequeos y hoy se dio a conocer la pericia psiquiátrica a la que fue sometido para ver que fue lo que le sucedió.

El parte documento se refiere a las cirugías Felipe: "Ha tenido un gran número de intervenciones quirúrgicas con el objeto de asemejarse a Michael Jackson y a raíz de eso recibió medicación del tipo opioide. Así empezó su problema con las drogas. Hizo varios tratamientos y tuvo cuatro internaciones. Tiene comprensión de la legitimidad de sus actos y puede dirigir sus acciones. En este momento, no presenta peligrosidad para sí ni para terceros. No presenta enfermedad psiquiátrica, pero es adicto a drogas”.

“El 19 de enero estaba citado a indagatoria pero se postergó la fecha para finales de marzo, porque la psiquiatra dijo que Felipe no estaba en condiciones. La pericia habla de problemas de drogadicción, que está ubicado en tiempo y espacio, sabe qué está bien y qué mal. Y no es inimputable”, relató Denise Dumas en "Hay que Ver" por El Nueve en referencia a la denuncia por abuso sexual que una menor le originó en 2019.