El descargo de Tamara Pettinato tras su sorpresiva salida de Cortá por Lozano

Tamara Pettinato anunció su abrupta salida de Cortá por Lozano tras varios años como panelista del programa.

La hija de Roberto Pettinato confirmó que dejó el ciclo con un curioso mensaje en redes que despertó algunas dudas. "¡Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi desde que soy chica: 'La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada'. Ya nos volveremos a ver", escribió la periodista y dio a entender que su partida no fue de mutuo acuerdo.

Tras este mensaje, algunos seguidores hicieron referencia al viaje que la rubia hizo a Nueva York durante estos días. Al parecer, su desvinculación será después de sus vacaciones.

El antecedente de Nicole Neumann

A inicios de 2019 la salida de Nicole Neumann en el programa de Verónica Lozano generó polémica. En ese entonces, la conductora fue reemplazada por Jimena Barón, quien había sido pareja de Matías Tasín (el novio de Nikita en ese momento), motivo por el cual la modelo se habría rehusado a participar del ciclo.

Sin embargo, Nicole aclaró que su abrupta salida fueron sólo por temas contractuales. "Sentí que había cumplido un ciclo. En su momento acepté estar como panelista porque siempre la admiré a Verónica Lozano. Y quería aprender de su manera de conducir. Siempre fuí como un pulpo en cuanto a mi necesidad de crecer y aprender. Fueron dos años hermosos pero necesitaba cambiar" aclaró en exclusiva con CARAS en ese momento.