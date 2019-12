¿Están juntos? Ángel de Brito reveló un importante dato sobre Flor Vigna y Nico Occhiato

La reconciliación entre Nico Occhiato y Flor Vigna es sólo un simple rumor que crece con el correr de los días. Después de los indicios de acercamiento, cuando ella comenzó a seguir a su ex en redes sociales, Ángel de Brito fue quien alimentó las versiones.

Mediante el #AngelResponde, el periodista disipó las dudas de sus seguidores cuando le consultaron por la segunda vuelta de la pareja. "¿Sabés algo de Vigna y Occhiato?" le preguntaron los usuarios de la red social. "Más de lo que cuento", respondió él con ironía.

Mucho más de lo que cuento https://t.co/e2OdfOw8Bp — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 26, 2019

Cabe destacar que fue De Brito quien aseguró que el motivo de separación entre Mati Napp y Flor fue por el reencuentro con Nico. Sin embargo, la bailarina se encargó de negar estos rumores con vehemencia y hasta se ofendió con el conductor.

Durante la final del Bailando, Nico sorprendió cuando agradeció a su ex por ayudarle en los inicios de su carrera. "ella fue la persona que me hizo creer en mí, en perseverar por más que no había lugar o no sabía por dónde arrancar”, dijo cuando pasó a la semifinal del certamen.

“Y ella me enseñó a insistir por mi sueño, a intentar lograr a seguir peleando. Por eso es tan lindo lo que vivimos juntos. Nos acompañamos juntos y es lo que más aprendí de ella. Es una locura que quiero agradecerte acá”, agregó.