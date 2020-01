Ángel de Brito habló sobre el conflicto con Paula Chaves: "Cada uno hágase cargo de su parte"

Previo a que Paula Cháves confirmara su embarazo a través de sus redes sociales, Ángel de Brito contó en carácter de primicia la feliz noticia en Los ángeles de la mañana y esto fue algo que la conductora admitió que le “dolió”.

Ahora y pese a que Pedro Alfonso, esposo de Paula, aseguró que no estaban enojados con el conductor, Ángel decidió romper el silencio en Twitter y contar su verdad.

Al ver las declaraciones de Pedro en una nota de eltrece, Ángel decidió hacer un contundente descargo en Twitter aclarando lo sucedido.

“Como dicen Pedro y Paula no hay ningún tipo de enojo o conflicto. Vuelvo explicar para que mis colegas (los periodistas) comprendan y sigan el hilo...”, arrancó el periodista en un hilo que abrió a través de la mencionada red social.

“Cuando Paula se baja de la obra, y otros programas (inclusive el producido por La Flia) hablan de embarazo le escribo a Paula preguntándole por qué se bajó de la obra, no me contesta (en todo su derecho), y entonces le pregunto a una persona (que jamás me mintió) y me confirma el embarazo. Y lo cuento en LAM como información propia. Como ya lo habían hecho otros. No tengo la culpa de que me crean a mí, más que a otros”, agregó De Brito.

Por último, cerró incisivo: “Todos los amigos ofendidos de la pareja podrían haber evitado el tema, sin embargo le dedicaron días a lo mismo, agrandándolo. Cada uno, hágase cargo de su parte. Además tanto Pedro como Paula saben cómo he cuidado temas delicadísimos de un montón de gente. Eso, nada más”.

