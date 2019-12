Ángel de Brito le respondió a Graciela Alfano, tras las críticas a su programa

Graciela Alfano fue una de las angelitas destacadas de LAM y una de las figuras más resonantes del ciclo. Sin embargo, la diosa parece no haber quedado conforme con su paso por el programa y no dudó en cuestionar a Ángel de Brito.

"Ángel me cerraba el micrófono. Tiene una cosa que yo detesto y ya se lo dije, es una censura. Yo no sé si es una falla como conductor o si le gusta. Es un estilo espantoso de censurar, a mí no me gusta, lo repudio. A mí no me divierte y no es parte del juego. Yo no acepté nada, a mí nadie me lo planteó. Cuando me cortó el micrófono, me paré como una loca y me fui a hablar con mi representante atrás de cámara. Es misógino, se lo dije en la cara 20 veces”, contó la diva en Intrusos.

Después de esta sorpresiva declaración, De Brito fue irónico cuando le consultaron por estas palabras. “¿Qué opinás del paseo de Graciela Alfano hablando mal de LAM por todos los programas?” le preguntaron sus seguidores en Instagram y él contesto con ironía. “Le deseo lo mejor”.