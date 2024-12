La farándula argentina sumó otro momento inolvidable cuando Pampita y la China Suárez sorprendieron al público al mostrarse abrazadas en un evento. Este inesperado gesto ocurrió apenas días después de que Wanda Nara publicara chats de 2018 en los que la actriz hablaba barbaridades sobre la modelo.

La noticia tomó a todos por sorpresa, incluido Ángel de Brito, quien reaccionó en vivo en LAM con una mezcla de asombro e ironía al ver las imágenes. “¡Uy! ¿Y esto? ¿Esto es en vivo?”, exclamó el conductor, visiblemente impactado.

Luego, con su característico sarcasmo, añadió: “¡Miren qué lindo! ¡Qué amorosas! ¡Tomá, Wanda!”, dejando en claro que este inesperado acercamiento era un golpe directo a la reciente controversia iniciada por Nara en sus redes sociales tras su escandalosa entrevista con Susana Giménez.

Pampita y la China: una escena inesperada en medio del escándalo

El contexto no podía ser más explosivo. Apenas 48 horas antes, Wanda Nara había compartido en sus redes mensajes de la China Suárez que datan de la época en la que la actriz y Pampita estaban en el centro de rumores mediáticos tras la separación de la modelo y Benjamín Vicuña. En esos mensajes, la China calificaba a Pampita de violenta y aseguraba que la “odiaba”.

Pero las dos ex de Vicuña parecieron ignorar el pasado y la polémica mediática. No solo coincidieron en un evento, sino que posaron juntas y abrazadas, dejando a más de uno con la boca abierta. Yanina Latorre, panelista de LAM, no tardó en sumarse a los comentarios de Ángel: “Estas fotos de Pampita con la China, después de leer lo que leyó, es una genia”, enfatizó, resaltando la aparente indiferencia de la modelo ante el escándalo.

A pesar del revuelo que causaron los mensajes expuestos por Wanda, Pampita se mostró tranquila y conciliadora. Según Yanina Latorre, la modelo no solo evitó reaccionar de manera impulsiva, sino que reafirmó que mantiene una buena relación con la China Suárez. En un audio que Pampita envió a la panelista, expresó: “Yo con Eugenia tengo re buena relación, de comunicación. Nos acompañamos en la crianza de los chicos que son hermanos y se aman”.

“Reina la paz. Reina la comunicación. Reina el respeto mutuo siempre entre nosotras”, sentenció, Pampita, dejando claro que, al menos públicamente, prioriza la estabilidad familiar por sobre cualquier polémica.

Mientras tanto, Wanda, quien recientemente compartió un evento con Pampita y publicó una foto juntas en compañía de su hermana, Zaira Nara, podría interpretar este abrazo como una provocación más por parte de Suárez.

VO