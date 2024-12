La pelea de Wanda Nara y la China Suárez pareciera no tener retorno. La modelo buscó exponer a la actriz, en el programa de Susana Giménez, donde habló de la infidelidad de Mauro Icardi y filtro chats privados. Ante esto, y con un gran enojo, Eugenia decidió tomar acciones legales. Su abogado habló en televisión y aseguró que ella no tiene intenciones de dar marcha atrás, pero que recibió el inquietante llamado de la conductora de Bake Off Famosos.

¿Qué le dijo Wanda Nara al abogado de la China Suárez, durante su llamado privado?

Wanda Nara y la China Suárez llegaron a un punto de enemistad que decidieron incluir a la Justicia. Luego de que la modelo expusiera la infidelidad de Mauro Icardi y filtrara chats de la actriz, donde criticaba a Pampita y su relación con Benjamín Vicuña, Eugenia decidió tomar acciones legales y hacer una demanda millonaria. En DDM, Agustín Rodríguez, abogado de la China, aseguró que ella no tendría intenciones de dar marcha atrás.

“Vamos a hacer una demanda civil y vamos a pedir un resarcimiento económico. En lo penal, estamos viendo el tema de lo que, para nosotros, es un hostigamiento constante por parte de la señora. Hay todo tipo de pruebas. Es posible que pidamos una perimetral y un bozal legal porque tenemos que evitar todo tipo de situaciones o agresiones”, detalló el letrado. El mismo surge de los hechos ocurrido ese jueves por la noche, en Gardiner.

En esa línea, contó la verdad del supuesto encuentro entre la actriz e Icardi en Santa Bárbara. “Entre ellas, dijo que Mauro Icardi le habría pagado la consumición a la China, que se habría ido con él, que ella lo emborrachó, que lo llevó en ese estado a una pericia psiquiátrica... También quiero aclarar que la China Suárez jamás fue a Santa Bárbara. Eso es otra mentira. Hay testigos de dónde se fue con posterioridad Eugenia. O sea, tenemos muchos testimonios que acreditan que todo lo que se dijo es mentira”, expuso al aire.

Ante este contexto, Agustín Rodríguez sorprendió al revelar que recibió un llamado de Wanda Nara, quien buscó contar su verdad de la situación. “El domingo hablé con Ana Rosenfeld porque la conozco y le dije que tratáramos de evitar situaciones no queridas que trajeran consecuencias. Después de eso, recibí un llamado de Wanda que me explicó su situación, la escuché y no hice comentarios”, explicó.

La polémica Wanda Nara y la China Suárez está cada vez más picante y complicada. A pesar de toda esta situación, ambas siguen sus trabajos con tranquilidad. La conductora de Bake Off Famosos continúa yendo a eventos en la Argentina, mientras que la actriz realiza publicidades y es invitada a lujosos lugares. Por su parte, Pampita, que fue incluida por la filtración de chats, dejó en claro que no tiene intenciones de meterse en el medio, y de que habló con ambas, quedando en una buena relación.

