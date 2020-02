Angie Balbiani habló de Romina Pereiro tras su escandalosa salida de Intrusos

Mucho se dijo en torno a la salida de Intrusos de Angie Balbiani. Sin embargo, el rumor que más fuerza tomó fue el que sostiene que la panelista fue alejada del ciclo conducido por Jorge Rial por celos de Romina Pereiro.

Ahora, pro primera vez, Angie rompió el silencio y se refirió a la polémica. Yo esta noticia la tomé como la toma cualquiera es una cagada quedarse sin trabajo. Yo te podría decir lo que es políticamente correcto, que se terminó mi contrato, y eso es verdad, pero sí es una cagada. Igual hablé con el canal y me ofrecieron otras propuestas, buenísimo, una va acomodando los melones a medida que las cosas se van moviendo y uno va pensado, pero al principio fue una cagada”, dijo.

Al ser consultada por Maite Peñoñori sobre si esperaba esta decisión de ser desvinculada de “Intrusos”, Angie manifestó su sorpresa:“No, la verdad que no. Pero bueno, hay que tener humildad y entender que a lo mejor no gusté, estuve un año y medio. No sé si tuvo que ver con no hablar de Pampita, puede ser. Si es así igual me quedé sin un trabajo pero soy buena amiga, y para mi es un buen negocio, porque yo necesito dormir tranquila”.

Por último, la panelista se refirió a las versiones que involucran a Romina Pereiro: “No me consta, prefiero pensar que no tenía que seguir. Yo a ella la conozco de cruzármela”. “¿Si la ves la saludás?, insistió Peñoñori y fue entonces que Balbiani confesó: “Lo cortes no quita lo valiente, yo no tengo por qué no saludar”. Finalmente, sobre el hecho de que fue la única panelista no invitada al casamiento de Rial, lanzó: “No tenían por qué invitarme, no me molestó, fue raro, pero no me molesta”, cerró.