Antonello Gandolfo volvió a la Argentina, ¿se viene la reconciliación con Iliana Calabró?

Hace tan sólo unos días Iliana Calabró (53) reveló en la mesa de Mirtha Legrand que luego de 4 años de amor con Antonello Gandolfo, el empresario italiano, habían terminado su relación. Ahora, el dato curioso fue que la actriz reveló que él la dejó por teléfono y aseguró que la entristeció mucho ese final y que no le pareció adecuado.

En el día de ayer, Antonello regresó a la Argentina y no sólo desmintió que hayan terminado por teléfono y sino que a partir de sus declaraciones le dejó una puerta abierta a una posible reconciliación: "No nos separamos por teléfono. Hablamos, pero uno no se separa por teléfono. La verdad no fue así”, le dijo al cronista del programa "Hay que ver".

Luego sin problemas se explayó sobre la situación que viven con Iliana: "Podemos hablar, cenar, lo que quiera... Todo puede ser, en la vida nunca se sabe. Está todo bien entre nosotros, yo soy de allá y en algún momento tenía que ir. El amor está, pero yo tengo cosas allá y ella, acá. Hay que tratar de ver si podemos coincidir”.

Está claro que esta historia de amor no está cerrada.