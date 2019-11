Escándalo: piden la captura del hermano de Rodrigo Guirao Díaz

El hermano de Rodrigo Guirao Díaz fue denunciado por saltar al balcón de su vecina e intentar robarle. Fue Ángel de Brito quien contó la noticia en su programa de radio El Espectador.

De acuerdo al relato de De Brito, Gonzalo Guirao Díaz, quien estaba viviendo en el departamento de su hermano ubicado en Palermo, habría tomado de más y quiso saltar al balcón de su vecina, de nacionalidad estadounidense. La joven extranjera aseguró que temía por su vida o ser abusada sexualmente.

Se dio aviso a la policía, pero cuando los efectivos llegaron al lugar Gonzalo ya no estaba, aunque había dejado allí todas sus pertenencias. Lo que se sabe hasta el momento es que el joven tiene pedido de captura.

El actor se animó a romper el silenció y afirmó que su hermano se encuentra atravesando un momento delicado de salud, que involucra ataques de pánico y problema de adicciones.

Por su parte, también habló Rocío Guirao Díaz: "Me acabo de enterar, yo no sabia nada. Yo no lo veo a Gonza, la últimas vez que lo vi tenia quince años. Yo solo me comunico con Rodri, que está de viaje. Lamentablemente, al no tratarlo hace muchos años, no se en qué anda. Yo estoy siempre para lo que pueda ayudar", aseguró.

El año pasado, el hermano de Rodrigo había quedado involucrado en otro delito: lo descubrieron robando bicicletas en los pabellones de Ciudad Universitaria. La causa fue caratulada como "Averiguación de robo" y quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48.