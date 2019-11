Previo a la boda de Pampita, Benjamín Vicuña habló de su casamiento con la China

Instalado en Chile por cuestiones laborales, Benjamín Vicuña habló por primera vez después de mucho tiempo sobre su postergada boda con la China Suárez.

Mientras se especula con su presencia en el casamiento de Pampita, el chileno se refirió a sus planes a futuro con la rubia. "Fue un año intenso. Con mucho viaje. No nos corría nada. Tengo una familia consolidada. No le quisimos meter presión. Estábamos buscando lugar", contó el actor en el programa trasandino Viva la pipol.

Esta entrevista se dio en medio de los rumores de que Pampita había invitado a su ex y su actual mujer al casamiento que se celebrará el de noviembre en el Palacio Sans Souci. Sobre este rumor, la morocha no quiso hacer referencia y esquivó las preguntas sin confirmar ni negar nada.

"No dije que lo invité, lo dice la prensa", dijo la top a Rodrigo Lussich, invitado su programa Pampita Online. "¿Está invitado?", insistió él. "No digo quiénes están en mi lista de invitados", continuó la conductora.

Insistente, Rodrigo lanzó: "¡¿Cómo vas a invitar a tu ex?!". Con calma, Pampita le respondió: "Pero vos no sabés si eso es cierto. No confirmé nada. Se dicen muchas cosas y hay ciertos temas que yo no contesto. Ya aprendí", finalizó la morocha.