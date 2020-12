Aparecen indicios de crisis entre Daniel Osvaldo y su nueva novia

A días de haber confirmado su romance, aparecen indicios de crisis entre Daniel Osvaldo y Constanza De Palma.

El ex de Jimena Barón había blanqueado su romance después de una serie de amagues, con una romántica foto donde presentaba oficialmente a la joven de 24 años.

Pero, según descubrió "Juariu", las cosas no estarían del todo bien entre ellos y ya no se siguen en Instagram. La panelista de Bendita acercó este detalle a sus seguidores y anunció: "No ha durado nada".

Lo cierto es que, aunque no hay palabra oficial, las románticas publicaciones dejaron de existir en su feed.

La pareja se conoció mediante redes sociales y, según habían informado en LAM, fue ella quien "encaró" al deportista. “Es un romance incipiente. Empezó con una frase: ‘te re doy’ . Ella a él le dijo ‘te re doy’”, contó Andrea Taboada. “No es famosa, se llama Constanza de Palma, es de Pilar y tiene veinticuatro años. Es muy jovencita y muy bonita”, agregó.

Los motivos de la "desaparición mediática" de Jimena Barón

Después de la convivencia en cuarentena con Osvaldo, Jimena Barón desapareció por completo en redes sociales, en medio rumores de una fuerte crisis con su ex.

Pero tras esta discusión, en Intrusos revelaron detalles de la pelea con el ex deportista. "Un día, ella encuentra en el celular de Daniel Osvaldo chats con otras mujeres. Y ahí fue que se puso muy caiducha. Se puso muy triste en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas...", contó la periodista Paula Varela.

Luego, la panelista aseguró cuál fue la reacción de "La Cobra". "Tuvieron una discusión. Él le dijo 'bueno, yo no te prometí nada'. Ella le dijo 'sos el padre de mi hijo, vengo, me la juego mediáticamente, me están matando porque vuelvo con vos y me hacés esto...'.