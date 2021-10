Nico Furtado fue otro de los actores señalados como el nuevo romance de la China Suárez, mientras que salieron a la luz parte de los mensajes que le enviaba a Mauro Icardi.

Al parecer, la historia entre los actores comenzó hace algunos meses y continuó en Madrid donde ambos residen por el momento. Pero en medio de las versiones, la novia ( o ex) de Nico Furtado hizo un contundente post en redes sociales.

Josefina Presno, modelo uruguaya, compartió una reflexión que podría estar relacionada a este entuerto.

Nico Furtado y Josefina Presno.

"La procesión puede ir por dentro. Pero siento. Un montón. No nací para medias tintas. Es a todo o nada. Lo que siento, lo siento a fuego. Y lo que no, lo siento un montón también. Es intenso. Es un sentir profundo. No lo puedo caretear. Porque aunque lo intente, se nota. Y en algún punto no me interesa caretearla. Lo que siento, lo siento. Fin. Porque siento un montón, y es inevitable", compartió la joven que tiene su cuenta de Instagram de manera privada.

Apareció la supuesta novia de Nico Furtado en medio de rumores con la China Suárez.

Revelan más detalles de la relación de Nico Furtado y la China Suárez

Yanina Latorre fue quien confirmó que la China Suárez mantenía un affaire con Nico Furtado, quien se cruzó con Benjamín Vicuña en Los Premios Platino hace algunos días.

“La ex Teen Ángel habría engañado en varias oportunidades al actor chileno” comentó la panelista de LAM. “Ella le dijo si no te gusta nos separamos. Ahora en Madrid ha conocido otro. Ella es una chica muy libre. Ángel y yo sabemos mucho de estas historias", añadió.

Tal como ampliaron en Intrusos, los actores pasaron una noche de pasión cuando la China Suárez realiza una fiesta de inauguración de la casa que compró cuando aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña.

Al parecer, el actor chileno se enteró de este encuentro y se enojó por la indiscreción que, según su opinión, era fuera de lugar.

