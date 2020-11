Así es la vida de Grecia Colmenares alejada de las telenovelas y radicada en Italia

¿Quien en la Argentina con más de 30 años no conoce a Grecia Colmenares? Icono de las más famosas telenovelas de los años 80's como ·"Topacio", María de Nadie", "Más Allá del Horizonte" o "Pasiones" entre sus más de 30 series a lo largo de su basta trayectoria. Pero hoy a sus 57 años (vive desde hace 10 en Italia) está alejada del mundo de la TV y se convirtió en una exitosa empresaria.

En el país europeo se animó a participar de "Bailando por un Sueño" y "La Isla de los Famosos" pero no volvió a grabar una telenovela. Fanática de Instagram sube videos y comparte su vida con sus seguidores a diario. "Me retiré y es como si nunca lo hubiera hecho. Mis personajes siguen en la tele. No me han dejado ir", contó hace poco en una entrevista, según relata el portal de Revista Gente.

Tras estar casada durante 19 años con Marcelo Pelegri la actriz se separo pero a pesar de ello reconoció que aún sueña con casarse de blanco y ante Dios. Hace no muchos años lanzó su libro "Lágrimas y Sonrisas, todo lo que no sabes de la reina de las telenovelas" y ahora se desarrolló como empresaria al asociarse con Slip Shoes, una marca italiana de calzado femenino.