Julieta Prandi atraviesa una etapa de tranquilidad y felicidad familiar después de los complejos episodios que le tocó vivir en los últimos años. Recientemente, la modelo compartió con orgullo una imagen junto a su hijo mayor, Mateo Contardi, celebrando un importante logro académico y dejando un mensaje lleno de amor y esperanza.

En la imagen, publicada en sus historias de Instagram, se la ve sonriente y emocionada, besando a Mateo, quien sostiene un diploma en sus manos. La foto fue tomada en un evento del colegio al que asiste el joven, y Prandi no dudó en expresar su felicidad y admiración. “Liceo allá vamos. Te felicito, hijo mío”, escribió Julieta junto a dos corazones, dejando entrever la profunda alegría que siente por el presente de su primogénito que terminó su año lectivo.

El logro académico de Mateo llega en un momento clave para Julieta, quien en más de una ocasión habló de lo difícil que fue reconstruir la estabilidad y felicidad de su familia tras la turbulenta separación con Claudio Contardi, padre de sus dos hijos, Mateo y Rocco. La modelo compartió abiertamente las complejidades de esa etapa y el arduo camino que recorrió para garantizar un hogar seguro y lleno de amor para los niños.

La relación de los hijos de Julieta Prandi con sus hijos

Tiempo atrás, en una entrevista televisiva, Prandi contó cómo la situación con su expareja impactó en la vida de Mateo y Rocco. Sin filtros ni vueltas, la modelo aseguró que sus hijos, por decisión propia, eligen no ver a su padre. “Por suerte hoy lo que te puedo decir es que los dos están muy bien. Están felices, tienen su hogar, su familia... Se reencontraron con sus abuelos. El más chiquito ni los conocía”, confesó en una entrevista pasada.

Julieta también reveló que Mateo, al ser el mayor, comprende más lo vivido en su hogar durante aquellos años y que, a pesar de los esfuerzos de la modelo por protegerlos, había situaciones imposibles de ocultar. “Uno de ellos era muy chiquito, escuchaba gritos, pero no entendía el contenido. El mayor sí entendía”, explicó. En ese contexto, aclaró que sus hijos mantienen firme la decisión de no tener vínculo con su padre debido a lo que recuerdan de esa época. “Ellos eligen no verlo. No lo ven, no quieren. Por decisión propia y por cosas que vivieron”, aseguró con contundencia.

Hoy, ese pasado doloroso parece haber quedado atrás. Julieta Prandi se muestra enfocada en sus hijos y en su nuevo vínculo con Emanuel Ortega. “Lo que más me importa es verlos felices, plenos. Ellos son mi motor”, aseguró

