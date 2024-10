El cantante y actor argentino Emanuel Ortega fue invitado al living de +Caras (Caras TV), donde tuvo una conversación íntima con Héctor Maugeri. Además de reflexionar sobre su carrera artística, Ortega abrió su corazón y reveló detalles de cómo conoció a Julieta Prandi y lo que lo mantiene enamorado de ella después de cuatro años juntos.

El cantante comenzó relatando que con Julieta se encontraron de forma inesperada: “Me apareció una foto de ella y, no sé por qué, pero algo en esa foto me cautivó. Había algo en su mirada que me habló”. Además contó que cuando la contactó, la modelo le confesó que esa foto fue en un momento y día crucial de su vida. “Tal vez fue eso lo que vi”, reflexionó Emanuel sobre el inicio de su historia de amor con la actriz.

Los polos opuestos se atraen

Cuando Maugeri le preguntó cómo es la vida juntos, Ortega no dudó en describir que, a pesar de las diferencias que existen entre ambos, se complementan. “En un punto, somos dos personas muy distintas. Dicen que a veces los polos opuestos se atraen”, confesó.

Este comentario dio pie para que el conductor le preguntara más sobre su personalidad: “¿Vos, por ejemplo, cómo sos?”. A lo que el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar respondió con sinceridad: “Me cuesta mucho estar acá, nunca fui una persona muy feliz en los sets de televisión o frente a una cámara. Soy mucho más introvertido, más hacia adentro”.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Acto seguido, elogió a su compañera y destacó qué es lo que más le atrae de ella: “Ella es todo lo opuesto. Es una persona llena de vida, con una energía casi tangible. Eso provoca una atracción cuando uno camina por un sendero distinto”, expresó, mostrando la admiración que siente por la modelo.

Héctor Maugeri aprovechó la intimidad del momento para preguntarle qué es lo que más lo enamora de Julieta. A lo que Ortega, conmovido, respondió: “Es muy generosa y obviamente me atrae lo que está a la vista de todos. Pero lo que más me atrae, admiro y respeto de ella es su fortaleza abrumadora. Tiene un espíritu guerrero pocas veces visto”.

Momento Megacistin: la música como refugio

Después de hablar sobre su relación con Julieta Prandi, Emanuel Ortega se animó a responder la "pregunta Megacistin" de Maugeri, quien le consultó sobre su más reciente proyecto musical: Bálsamo. “¿Qué te impulsó a llamarle Bálsamo a tu nuevo trabajo musical?”, preguntó el conductor de +Caras.

Emanuel Ortega en +Caras: "Julieta tiene un espíritu guerrero pocas veces visto".

El artista, quien ha estado trabajando sin prisas en este nuevo proyecto, explicó el significado detrás del nombre: “Vengo trabajando mucho, a mi ritmo, sin que nadie me apure. El nombre del proyecto tiene que ver directamente con lo que la música me provoca, al escucharla y hacerla”.

“Creo que la música es un refugio, y en esto creo que todos compartimos la misma noción. No hubiese imaginado mi vida sin música”, concluyó Ortega, dejando en claro el profundo significado que tiene este arte en su vida.

MDP