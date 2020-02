Axel Neri, el azafato de Guido Kaczka, atacó a Cinthia Fernández y la trató de agresiva

Axel Neri, "azafato" del programa de Guido Kaczka, se candidateó para conquistar el corazón de Cinthia Fernández pero no obtuvo éxito.

El joven se presentó en el programa de Ángel de Brito pero no recibió buena respuesta de la morocha quien lo trató de "cartonero".

"Es una mina que conocí, es una bomba, esa rebeldía tan picaresca que tiene. Cinthia es una mujer divina, es hermosa", había dicho el joven en el ciclo a lo que Fernández disparó: "Es un cartonero bárbaro, no pego una, ni aunque esté más sola que Adán en el día del padre le doy chances. Este cartonero, ni muerta".

Al enterarse de estas palabras, Neri se puso serio y disparó con dureza contra la morocha. "Me pareció muy agresiva, media prejuiciosa al respecto", dijo en El show del espectáculo. "Decirme cartonero no es un insulto, pero lo tomo como de quien viene. Si la Alfano me dice cartonero te lo puedo entender, pero justo Cinthia... ¿No arranco con quilombos? ¿Eso no es cartonera para exponerte? Si tengo oportunidad de cruzármela voy a aclararle algunos puntos. Sí me molesta eso de creerse superior", disparó.

Luego, dio un dato impensado de la morocha. "Yo me hubiese evitado esos comentarios. Es una buena mina, pero no me pareció educada. Yo me pongo a pensar en que le dije linda y me dijo cartonero… ¡si la invitaba a tomar algo me mandaba una carta documento! Cuando fui al programa de Ángel, Matilda dijo que busca una cuenta bancaria importante y no soy solvente".

