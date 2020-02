El fuerte cruce de Barbie Simons con Verónica Monti por su polémica frase

"Si no fuese por mis hijos me pego un tiro", fue la fuerte declaración que hizo Verónica Monti a CARAS. La ex de Sergio Denis está atravesando un duro momento y descargó todo su dolor.

En medio de sus declaraciones, la mujer estuvo como invitada en el ciclo Hay que ver y allí tuvo un fuerte cruce con Barbie Simons. La panelista, hija del recordado conductor Leonardo Simons, comenzó su descargo: “¿Te puedo decir algo de corazón y con todo el respeto del mundo? Yo soy hija de un padre que se suicidó, que se quitó la vida. Entonces, que vos digas esto, y estaba dudando si decírtelo, me parece que no le hacés un favor a tus hijos”.

“Y menos les hacés un favor diciéndolo públicamente, que esto salga mañana en todos los portales. Me imagino que tus hijos ya tienen suficiente edad para conectarse a internet y les ponés una presión muy grande, muy fuerte. No es un buen mensaje”, siguió Barbie.

“Me está costando mucho lo económico, conseguir trabajo y en la diaria no caerme, no romperme, tener ganas de levantarme. No puedo dormir”, se había justificado Monti.

“No está bueno hablar con esta liviandad del suicidio cuando hay dos chicos, hay criaturas que tienen que cargar con eso en el colegio. Que les digan ‘che, ¿tu mamá se quiso quitar la vida?’”, continuó, Simons muy enojada. “Yo no soy madre, no soy quién para decirte cómo ser madre, pero te puedo asegurar que como hija de alguien que se quitó la vida este mensaje que estás dando públicamente es una mierda”, dijo contundente.

“Esos chicos tienen de ahora en más que lidiar con una madre casi suicida, una madre que se quiere suicidar y es horrible", siguió Barbie sumamente indignada.

“Tengo tanto por resolver que la verdad que si no fueran mis hijos el motor no tendría sentido vivir”, agregó Verónica tratando de buscar empatía. "Es solo una frase… Yo entiendo que a vos te pegue. Hay que ser muy valiente y no cualquiera lo hace”, cerró.