Barbie Vélez habló de su relación con Lucas Rodríguez

Barbie Vélez enfrentó rumores de crisis con Lucas Rodríguez, su pareja desde hace más de tres años. A pesar de mantener la más absoluta reserva, la actriz se refirió a las versiones de una ruptura con el hijo de Fabián Rodríguez.

Mediante su cuenta de Instagram, la hija de Nazarena Vélez respondió a sus seguidores sobre estas versiones. "Creo que muchos piensan que, como me vine a pasar la cuarentena a lo de mi mamá, no estoy más con él", dijo la actriz y modelo "Me lo preguntaron un montón, pero se los juro... Voy a cumplir 3 años de novia dentro de poquito y está acá conmigo", agregó.

Su romance con el marido de Nazarena generó una verdadera polémica cuando se confirmó el noviazgo. Una de las últimas veces que se refirió a la polémica con el noviazgo disparó: "El que esté libre de pecados que tire la primera piedra. ¿Me van a decir que nadie estuvo con un familiar o algo cercano?”, dijo y tiró: "¿Quién no sale con un primo o algo así?".