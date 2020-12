Barbie Vélez sorprendió a todos y se probó un vestido de novia

Después de un compromiso soñado, Barbie Vélez rompió la tradición y compartió fotos vestida de novia.

La hija de Nazarena Vélez mostró cómo le quedaba el vestido que usó su abuela en su casamiento y adelantó lo que será su gran día. El diseño es clásico, blanco con mangas cortas transparentes haciendo juego con detalles de puntilla.

Aunque la diosa no definió su fecha de casamiento, compartió postales de su compromiso con Lucas Rodríguez tras tres años de amor. El anuncio se hizo mientras ambos vacacionaban en familia en Punta Cana.

Mamá feliz

Al hacer el anuncio de su compromiso, Nazarena Vélez manifestó su emoción desde las redes sociales. La productora se encontraba en Mar del Plata cuando todo sucedió y dio detalles de cómo comenzó el amor entre la pareja.

"Siempre me di cuenta de que era un amor en serio. Lucas la conoció y lo primero que dijo fue: ¡Qué buena está Barbie! Y tenía 15 años. Entonces dije: este pibe nunca va a quedarse a dormir en casa. Nunca convivimos, pero vi que había una onda", contó.

"No sabía que iba a ser una historia de amor tan linda, pero sabía que era de verdad. No sabés cómo me relajé. Tengo la bendición de tenerlos viviendo conmigo hace un año. Ver el día a día, la amorosidad con que la trata Lucas, el respeto con que se tienen. La vi tan triste a mi bebé que verla tan contenta es hermoso", agregó sobre su hija.