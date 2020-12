Barbie Vélez comprometida y con nuevo look

A pocos días de anunciar su compromiso con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez se hizo un cambio de look.

"Nunca no me estoy haciendo algún cambio. ¿Qué opinan?", expresó la hija de Nazarena Vélez, de regreso por sus vacaciones en Punta Cana.

La joven actriz se destacó por ser más rubia y dejar atrás su cabellera castaña, la cual nos tenía acostumbrados.

A días de anunciar su compromiso, Barbie Vélez se sacó el anillo

Barbie Vélez sorprendió al contar que Lucas Rodríguez le propuso matrimonio. Feliz y emocionada, dijo que había aceptado y mostró el anillo que él le regaló. Pero dos días después se mostró sin la joya, y dio las razones.

Todo comenzó cuando los fanáticos empezaron a llenarla de preguntas, temiendo incluso que se hubiera arrepentido por lo que ella salió a dar explicaciones. En una de sus historias, explicó: "Contesto por acá porque recibí muchos mensajes preguntando... El anillo me queda grande y me da miedo perderlo, por eso no lo uso. Ni bien lo achique, me lo verán siempre".