Nazarena Vélez habló de su peor momento: "Barbie hizo una feria americana"

Nazarena Vélez abrió su corazón y reveló detalles del momento más oscuro de su vida después del suicidio de su marido, Fabián Rodríguez.

Mediante una entrevista la productora confesó que fueron sus hijos los que la ayudaron a salir adelante. "Yo no sé qué hubiera sido de mi vida si no hubiera tenido a mis tres hijos. Estuve a punto de volverme alcohólica. Llegué a tomarme tres litros de vino en el playroom, mirando documentos y tratando de ver qué había pasado", confirmó la diosa sobre la crisis económica que atravesó tras el fallecimiento de su esposo.

"En ese momento, yo me había quedado en la calle. Después de todo el laburo de mi vida, me quedé en la calle, pero la tuve a Barbie al lado, que se puso a hacer una feria americana para comprarme el horno microondas. Mis hijos siempre estuvieron al lado mío, ellos son el centro de mi vida y son los que me dan la fuerza todos los días", agregó.