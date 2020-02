Barby Franco contó qué hizo con el anillo de compromiso

Barby Franco y Fernando Burlando decidieron cancelar la boda, que estaba planeada para marzo de este 2020, y la modelo tomó una drástica decisión sobre los regalos que le hizo el abogado.

Primero, la morocha sorteó el vestido de novia y ahora, contó cuál fue el destino del anillo con el que el letrado selló su compromiso.

“Nos íbamos a casar pero él me canceló la boda. Ya tenía todo, tenía tremendo anillo… Él me lo suspendió”, contó en Bienvenidos a bordo, el programa de Guido Kaczcka.

“Sorteé mi vestido por Instagram. ¡Y el anillo lo vendí por Mercado Libre! Después me enteré del monto total y (me di cuenta de que) lo vendí por dos mangos, lo regalé… Lo vendí por mil pesos creo”, contó Barby y reveló cuál fue la reacción de Fernando. “Casi me mata”, disparó.