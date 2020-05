Barby Silenzi celebró su cumpleaños en cuarentena de una particular manera

Barby Silenzi celebró su cumpleaños de una manera particular. La mujer de El Polaco está a punto de dar a luz a su segunda hija, Abril, y recibió un nuevo año en cuarentena.

Pero a pesar del aislamiento social y preventivo, la diosa celebró esta fecha especial a lo grande junto al músico, Helena y Alma. "Mi cumple, en cuarentena y en familia", expresó la bailarina en sus redes sociales, donde mostró el outfit que eligió el clan para festejar. En las postales se ve a todos vestidos de gala junto a una mesa dulce especial.

Mientras espera la llegada de Abril, el Polaco y Barby Silenzi también quisieron sellar su amor con el casamiento. Sin embargo, las medidas tomadas ante la pandemia impidieron la unión civil. "Conste que me quise casar y la pandemia no lo permitió @barby_silenzi te amo", escribió el artista en Instagram y mostró el papel demostrativo de que el turno no podía ser efectivo.

Ante esta circunstancia, la bailarina le retrucó: "No importa mi amor, tenemos todo el tiempo del mundo. Así que no te salvás".