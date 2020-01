Barby Silenzi se cruzó con la joven que aparece en las polémicas fotos con El Polaco

El Polaco vuelve a ser centro de todas las polémicas desde que salieron a la luz unas fotografías de él junto a dos mujeres en Mar del Plata, y pese a que su pareja, Barby Silenzi negó que el cantante estuviera haciendo algo indebido, la controversia continúa.

Según el testimonio de Nicole, una de las chicas de la foto, el cantante se le insinuó: “Cuando se iba me agarró de la cintura y me dijo que estaba muy fachera. Me invitó para que saliéramos juntos. Le dije que no. Y se fue con la gente que él estaba", reveló esta semana la joven y aseguró: “Si no pasó nada es porque yo no quise".

Ahora, invitada el ciclo Siempre Show, la joven volvió a hablar de la polémica con El Polaco. “Seguramente Barby se puso celosa. Me miraba, intercambiamos sonrisas. Y al otro día se subió la foto. El estaba derecho y me miraba fijo. Me miraba todo el tiempo. No me acerqué. Y las fotos fueron todas en tono de broma".

Además, reveló que tras el escándalo la despidieron del boliche donde trabajaba: “No quiso tocar por todo esto, por lo que salió a la luz. Y por eso me echaron. Todo esto me trae problemas. Yo no quiero prensa así", dijo.

En medio de su relato, Barby Silenzi, envió un contundente mensaje al ciclo. “Ni siquiera le hice un planteo. Confío en él”,escribió la bailarina quien actualmente espera una nena junto al cantante.,