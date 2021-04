Barby Silenzi y El Polaco enfrentan rumores de separación antes del inicio de La Academia

Barby Silenzi y El Polaco enfrentan de nuevo rumores de separación. Según contaron en Intrusos, la pareja atraviesa una nueva crisis y la bailarina habría decidido regresar a su departamento.

Al parecer, el cantante y la diosa ya no comparten más nada juntos a menos los ensayos de La Academia, donde decidieron participar como pareja.

A pesar de estas versiones, El Polaco compartió una imagen de los ensayos en los que se lo ve junto a Barby Silenzi, Helenita Delgado y Abril, la hija que tienen en común.

Barby Silenzi y El Polaco: separaciones, reencuentros y versiones de infidelidad

A inicios de este año, Barby Silenzi fue quien confirmó su separación definitiva con El Polaco.

"A nuestra pareja nos agarró la cuarentena y la pandemia. Eso nos influyó. Hubo cosas que no fueron de un día para el otro. La pareja es de a dos. Fueron muchas cosas de ambos lados, no es que él hizo mil cosas y yo soy una lady que no hizo nada", dijo en ese momento en una entrevista para Mitre Live.

"Entre nosotros está todo bien. Nos queremos mucho. Tenemos una hija en común y tenemos que salir adelante. Somos grandes, cada uno sabe qué hizo y que no hizo. Tenemos que estar bien. Cada uno por su lado", agregó.

Luego, los artistas fueron descubiertos juntos en un recital momento en el que confirmaron su reconciliación. Pero para echar más condimento a esta controvertida relación, en Intrusos también revelaron que existía una tercera en discordia.

"Se conocieron por Celeste Muriega. Ella ahora está en Carlos Paz con ella y El Polaco también porque tiene un show", dijo Paula Varela en el programa de América y aseguró que se trataba de una amiga íntima de Barby.

AM