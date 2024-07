Las paradisíacas vacaciones de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Las polémicas giran constantemente alrededor de Alexis Mac Allister y Ailén Cova, desde que blanquearon su relación en diciembre de 2022, pocos días más tarde que el jugador de la selección haya terminado su relación con Camila Mayan. Ahora la influencer habría comenzado una demanda por una compensación económica y puso a los tres en el ojo de la tormenta mediática; sin embargo los novios se muestran muy relajados mostrando sus paradisíacas vacaciones.

Luego de la gran victoria del seleccionado nacional, parte del equipo regresó desde Miami a la Argentina para asistir a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, otros se reincorporaron a sus equipos y el resto se fue de vacaciones. Alexis Mac Allister pertenece a este grupo y junto a su novia eligieron el calor y la playa para vivir sus días de relax.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova en el paraíso

Pese a manejar con gran hermetismo las cuestiones respecto a su vida privada, esporádicamente Alexis Mac Allister y Ailén Cova comparten contenido en sus redes sociales, en los que muestran algunas cuestiones de su vida. En esta ocasión ambos compartieron contenido desde unas paradisíacas playas.

Por un lado, Ailén compartió un video en el que se observa la filmación de una playa desde una embarcación, se trata de un lugar desolado con una vista hermoso en el que se distingue una agua de mar azul, verdosa y transparente; luego la joven mostró una recepción del hotel para ambos en la que hay una serie de fotografías de ambos en la obtención de la Copa América acompañada por galletitas con formas de animales del mar y decoradas con la bandera argentina.

En cambio, Alexis se limitó a mostrarse desde la piscina del hotel, con vista la mar. Se puede observar que el deportista se encuentra acostado en una reposera, mostrando solo sus piernas.

Aunque la pareja decidió compartir ciertos momentos de sus vacaciones, ambos coincidieron en no revelar cuál es el destino en el que se encuentran.

Alexis Mac Allister habló sobre las críticas que recibe

Las redes sociales suelen ser el sitio donde un gran número de usuarios emiten su opinión acerca del jugador, y sobre todo respecto a su noviazgo con Ailén, quien es duramente criticada, siendo que Camila Mayan ganó gran popularidad como influencer. Recientemente, el jugador del seleccionado indicó que él hace oídos sordos a estas cuestiones, pero no le son ajenas ante el efecto que puede tener en sus seres queridos.

“A mí en lo personal no me influye para nada lo que se dice, porque estoy acostumbrado desde chico a escuchar cosas y a que digan tantas barbaridades, que ya hoy por hoy da igual”, indicó en una reciente entrevista con Matías Martin en Urbana Play. Y agregó: Me duele un poco por mi familia, obviamente, y por mi novia en especial, porque sé que ella no está acostumbrada a este tipo de cosas. Recién está entrando en un mundo donde se está dando cuenta de un montón de cosas, que tiene lo bueno y lo malo. Cuando le pega a mi familia, ahí sí ya no me da. No me gusta para nada”.