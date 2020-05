Carla Conte contó cómo vive la cuarentena con sus hijos y su noviazgo a distancia

Hace unos meses atrás, cuando comenzó la pandemia y la Argentina quedó sometida al aislamiento y la cuarentena, Carla Conte contaba que si no conseguía trabajo la iba a pasar mal porque no tenía ahorros. Por suerte eso no sucedió, y hoy está en la Televisión Publica en el programa "Seguimos Educando". Siempre atenta a su trabajo y al cuidado de los hijos que tuvo con su ex pareja, Mora y Facundo, la conductora contó cómo atraviesa y se la ingenia en este difícil momento.

"Paso la cuarentena con Dori, nuestra gatita, y con mis hijos. Ellos pasan una semana conmigo y otra con su papá. No siento ansiedad, siempre me gustó estar en mi casa pero nunca lo pude hacer en la medida que quería porque una siempre está yendo de un lado al otro por las cosas, la vida, el trabajo… Antes de que arranque la cuarentena yo me había quedado sin laburo, con lo cual ya estaba la cosa de quedarme en casa. Y con el aislamiento social, preventivo y obligatorio el mundo se emparejó conmigo, porque todos se quedaron en sus casas. A mí me encanta estar en casa, disfruto mucho la soledad. Obvio que quiero que se termine para salir y encontrarme con mis amigas a tomar mate. Pero este encierro no me genera ansiedades. Hago la rutina de siempre, nada de gimnasia, como libremente y hasta puede ser que un poco más que antes, pero no por la ansiedad sino por estar al cuete en casa mirando series, películas", comenzó contándole a Ciudad.com.

Sobre cómo piensa que va a salir de la cuarentena, Carla respondió: "Salgo con mi casa ordenada o no salgo. Es así. Yo soy bastante caótica, mi casa es un quilombo por todos lados y tengo muchos espacios que hace muchísimo tiempo están esperando que los intervenga. Es una oportunidad histórica, porque antes decía “el finde largo voy a vaciar el cuartito”, pero nunca lo hacía. Y la primera semana que me quedé sola vacié el cuartito que tenía un montón de problemas, porque vivo en un PH antiguo con problemas de humedad. Me encanta mi casa, pero tiene los severos problemas de las construcciones viejas. Logré vaciarlo, tiré un montón de cosas, otras las regalé y estuvo bueno. Reacomodé el cuartito aunque no pude hacer las paredes nuevas como me hubiera gustado, pero lo dejé mejor, lo estoy usando y eso está buenísimo.

Y finalmente se refirió a la relación a distancia (por la cuarentena) que mantiene con su pareja, Federico Rozas: "Hace un año y medio que estoy en pareja con Fede. Antes nos veíamos algunos días en la semana, pero como él también tiene hijos estamos en modalidad videollamada, desde el lado que podamos. Nos extrañamos un montón, tengo ganas de verlo pero no me estoy volviendo loca. Por otra parte, hubo que acomodar también el sexo a estos tiempos. Con Fede nos acompañamos mucho. Estamos en contacto siempre. Haciendo videollamadas todo el tiempo. Tratamos de mantener la calma, los dos tenemos hijos -él uno de 12 y otro de 9- y también tenemos puesta la energía ahí, así que tranquilos. Ya pasará todo esto".