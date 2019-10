Chechu Bonelli contó cuando casi muere y su madre la salvo "desde el cielo"

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participan del “Punto de Encuentro” y la posterior cena fueron: Daniel Aráoz, Rodrigo Noya, Sol Pérez, Cecilia Bonelli, el psicólogo Gabriel Rolón y la cantante Ángela Leiva.

El primero momento trascendente del programa se vivió cuando el conductor llamó al punto de encuentro a “los que sintieron alguna conexión con alguien que ya no está". Entonces todos pasaron al frente y Chechu Bonelli reveló una conexión con su madre quien falleció hace muchos años y según ella "le salvó la vida".

"Perdí a mi mamá de muy joven y a los meses, volviendo de San Nicolás tuve un accidente de auto muy fuerte, pegué un volantazo, me fui a la banquina, patiné con el pasto, con todo. El volante iba solo y de golpe veía que venían camiones... Di vuelcos y vuelcos y yo decía 'no me quiero morir". Siempre viajaba con una foto de mi mamá y mi sobrina en el parasol y una vez que el auto quedó dado vuelta todo destruído se cayó la foto y la primera imagen que vi fue la de mi mamá. El auto tenía destrucción total. Me llevaron a Baradero y me dejaron internada en San Nicolás un día y por suerte salí viva. Siento que mi mamá me salvo. Ella me salvó desde el cielo", dijo emocionada.