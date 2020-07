Cinthia Fernández apoyó a Sofía Macaggi y mandó al frente a un productor

Sofía Macaggi contó su experiencia en la adolescencia donde confirmó que sufrió de trastornos alimenticios. Después del furor por el post de Oriana Sabatini, la periodista decidió compartir su experiencia en redes sociales.

"Desde que leí el posteo de Oriana Sabatini no puedo dejar de pensar en el tema y en las presiones que como sociedad tenemos. Crecemos escuchando que cuanto más flacas más exitosas vamos a ser(..)”, comenzó Macaggi en su post.

Luego continuó: "En mi caso fueron muchos años de convivir con anorexia. Una enfermedad silenciosa que me trajo consecuencias enormes. Se me fue el periodo por 3 años porque mi nivel de grasa corporal era tan bajo que mis órganos no llegaban a hacer sus funciones básicas. Pasé por dos operaciones de ovarios, entre otras cosas. A esto se le suma la angustia con la que todos los días te levantás. Empezás a aislarte para poder cumplir con tu ´dieta ", agregó.

Al ver la repercusión de este caso, fue Cinthia Fernández quien quiso dar su apoyo a su colega pero reveló parte de su triste u fuerte experiencia con un productor que del que no develó identidad.

"Yo estuve con vos @SofiMacaggi y también quiero destacar que el hdp del productor para el que trabajábamos nos torturaba, que 'vos estás gorda', que 'vos no tenés tetas', que 'vos que vos que vos'... a todas (eso sí quería cog..nos ) Eso también hay que decirlo. Bravo por vos”.